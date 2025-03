Masz sprzęt Apple? Możesz stracić duże pieniądze

Nie ma dnia bez nowych ataków ze strony cyberprzestępców – najczęściej biorą sobie za cel klientów banków, operatorów komórkowych czy osoby kupujące w sieci. Firma CyberRescue donosi o nowym przekręcie, którego celem są użytkownicy sprzętu Apple . To nie pierwszy takki przypadek, ale nie jest to też częsty motyw działań oszustów.

Tym razem przestępcy straszą blokadą Apple ID ze względu na zaległą płatność . Kwota nie jest duża – to zaledwie 4,99 zł , ale komunikat sugeruje, że brak płatności „może ograniczyć Twoje konto”. Takie groźby są dość skuteczne, a ich odbiorcy zaczynają działać pod wpływem emocji.

Wiadomość o długu może zmrozić krew w żyłach. Oszuści wysyłają komunikat odnośnie zaległej płatności związanej z Twoim Apple ID. W związku z tym, żeby nie stracić dostępu, należy kliknąć w załączony link, zalogować się i dokonać drobnej opłaty przez podanie danych swojej karty płatniczej. Cała wiadomość wygląda bardzo wiarygodnie, w treści znajdziemy nawet numer referencyjny i numer faktury do opłacenia

Podanie danych swojej karty na fałszywej stronie może skutkować aktywowaniem niechcianych subskrypcji. Przestępcy mogą również dokonywać zakupów za jej pośrednictwem. W efekcie tego, z konta ofiary będą znikać środki. Podanie loginu i hasła umożliwi cyberprzestępcom włamanie się do konta Apple ID, co może doprowadzić do kradzieży tożsamości.