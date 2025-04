Zadała pytanie dla zabawy. ChatGPT uratował jej życie

I choć początkowo kobieta twierdziła że nie czuje zawrotów głowy i chciała zingnorować chatbota, to jednak - na szczęście dla niej - nie zrobiła tego. Zdecydowała się wezwać karetkę. Kiedy dotarła do szpitala jej ciśnienie wynosiło 200/146. W szpitalu zajęto się nią należycie, mówiąc że musi urodzić dziecko właśnie teraz. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie, choć lekarz był przekonany, że gdyby zignorowała radę chatbota i położyła się spać, to najprawdopodobniej już by się nie obudziła.