YouTube kombinuje z kluczową funkcją. Sam siebie zaskoczysz

Co daje nam nowe rozwiązanie? Chodzi chyba o to, że nowy projekt znacznie przyspiesza to, co możesz wprowadzić. Sugestie przyspieszają proces decyzyjny. Stąd szybciej wyszukujemy to, co nas interesuje. Co więcej, możemy nawet nie mieć pomysłu, ale staniemy się lepszymi odkrywcami, jeśli damy się poprowadzić platformie i eksplorować nowe dźwięki.