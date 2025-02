YouTube dodał nowy przycisk. Są duże szanse, że się z nim polubisz

Jeśli włączymy sobie jakiś teledysk na ekranie telewizora, to użytkownicy ze zaktualizowaną wersją Android TV będa mogli zaobserwować wspomnianą zmianę. Pomiędzy "Lubię/nie lubię" i "Zapisz" , pojawił się nowy przycisk Display . Powoduje on zmniejszenie bieżącego okna i umożliwia wybór tego, co chcemy aby pojawiło się na ekranie podczas odtwarzania muzyki.

Podczas oglądania teledysków, korzystasz z opcji Wideo. Podczas oglądania wybranego muzycznego kawałka, po lewej stronie może nam się pojawić opcja Lyrics , czyli tekst przewijany na żywo. Jest to niemal identyczna opcja jak w YouTube Music. Opcja Artwork z kolei, powoduje, że kwadrat z rozmytym kolorowym tłem zostaje scentrowany, a my widzimy pod spodem nazwę utworu i artystę.

Opcje wyświetlania pojawiają się również w odtwarzaczu, gdy uruchamiamy piosenkę z zakładki, bądź aplikacji YouTube Music, aby umożliwić szybkie przełączenie się do wersji teledysku. To, co ustawisz - wideo lub tekst, ma być zapamiętane w przypadku wszystkich piosenek. Jeśli to faktycznie będzie działało, to może to być całkiem przyjemne rozwiązanie, przydatne podczas słuchania piosenek na telewizorze.