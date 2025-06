Wykorzystują miliony urządzeń do przestępstw. I nikt ich nie złapał

Miliony urządzeń zagrożone - głównie telewizory i przystawki TV

Bad Box to rodzaj botnetu, czyli sieci połączonych urządzeń wykorzystywany do nielegalnych celów. Bazuje on na złośliwym oprogramowaniu Triada, które po raz pierwszy wykryto w 2016 r., kiedy to firma Kaspersky nazwała je "najbardziej wyrafinowanym mobilnym trojanem". Triada potrafiła obejść wbudowane systemy zabezpieczeń Androida i zmodyfikować proces Zygote - odpowiadający za kontrolę wszystkich procesów na urządzeniu mobilnym. Ostatecznie Google załatało zabezpieczenia i uodporniło telefony z Androidem na ataki Triady.