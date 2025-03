Wiadomości Google z funkcją, której nie sposób nie zauważyć

Musi być para

Efekty ekranowe dodają do okna rozmowy w Wiadomościach Google kolejne animacje. I to animacje, które będą w stanie wypełnić cały ekran. Do tej pory, efekty ekranowe były aktywowane za pomocą określonych fraz tekstowych. Teraz będzie to możliwe także kiedy wyślemy parę określonych emotek. Brzmi prosto i przyjemnie? Dokładnie takie ma być.