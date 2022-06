Sztuczna inteligencja imituje celebrytów. Morgan Freeman na celowniku

Popularna platforma do zmieniania głosu zacznie korzystać ze sztucznej inteligencji, by dostarczyć użytkownikom całkowicie nowych możliwości. Chcesz mówić głosem Morgana Freemana? Proszę bardzo!

W ostatnim czasie pojawiło się wiele programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, dzięki czemu możemy zobaczyć, do jak niesamowitych rzeczy jest ona zdolna. To potrafi być wręcz przerażające, jak łatwo AI tworzy szczegółowe obrazy na podstawie samego opisu lub znajduje czyjeś dane osobowe po samym zdjęciu. Coraz częściej można spotkać bardzo wiarygodne nagrania deepfake ze znanymi aktorami. Odróżnienie fikcji wykreowanej przez sztuczną inteligencję od rzeczywistości jest coraz cięższe.

Powiedz cokolwiek głosem Morgana Freemana

Platforma do zmieniania głosu, Voicemod również wykorzysta potencja sztucznej inteligencji. Jej zadanie będzie polegało na korekcji ludzkiego głosu w taki sposób, by można było imitować nawet konkretną osobę. Dotychczas program był w stanie zmienić głos, by użytkownik brzmiał jak robot lub jakby mówił z jakiejś jaskini. Trybów jest wiele, lecz polegają na kosmetycznych modyfikacjach głosu. To, do czego dążą twórcy, stworzy naprawdę wiele możliwości. Voicemod od lat przekształca głosy dzięki klasycznym technikom projektowania dźwięku, ale te nowe efekty głosowe również łączą sztuczną inteligencję. Głos „Morgana”, jak nazywa go Voicemod, jest szczególnie imponujący, pozwala udawać słynną gwiazdę filmową

Twórcy programu chwalą się, że głos Morgana Freemana dołączy do ich platformy jako jeden z pierwszych. Nowa funkcja znajduje się na razie w fazie beta. Można do niej dołączyć zapisując się na oficjalnej stronie producenta.

Zobacz: Szokująca technologia. Wpisz cokolwiek, a zobaczysz

Zobacz: Photoshop za darmo dla wszystkich. Taki jest plan Adobe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Voicemod