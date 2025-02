Czy to koniec wielkiej batalii? Wszystko wróciło na swoje miejsce

18 stycznia to była pamiętna data w historii TikToka w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie media rozpisywały się o tym, że zarówno Apple Store, jak i Google Play usunęły aplikację ze swojej oferty, co było odpowiedzią na ustawę o bezpieczeństwie narodowym.

19 stycznia TikTok, co prawda, zaczął przywracać usługi istniejącym użytkownikom, ale próżno było szukać aplikacji w sklepach. Apple i Google wolały jej jeszcze nie udostępniać. Dla użytkowników oznaczało to, że jeśli odinstalowaliby TikToka, to nie byliby w stanie go potem ponownie pobrać.