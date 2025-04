Ten trend zawładnął światem. Eksperci ostrzegają

Lalki AI zagrożeniem bezpieczeństwa i karier artystów

Iskander Sanchez-Rola, szef działu AI i innowacji w firmie Norton w rozmowie z portalem TechRadar wyznał, że za tymi pozornie niegroźnymi trendami może "kryć się wiele bardzo poważnych niebezpieczeństw, których ludzie nie są świadomi". Nasze dane mogą być potem używane do trenowania systemów rozpoznawania twarzy, a na dodatek stanowi to ryzyko jeśli my sami wykorzystujemy np. autentykację za pomocą twarzy. Inne zagrożenia to zbieranie naszych danych, w tym metadane zdjęć, takie jak lokacja czy urządzenie na którym wykonano fotkę. W ten sposób reklamodawcy mogą opracować lepszy profil twojej cyfrowej "persony", aby później skuteczniej zachęcać do sprzedaży produktów w internecie. W skrajnych przypadkach zdjęcia te mogą być wykorzystane do tworzenia tzw. deepfake'ów i innych niepożądanych treści.