Słuchasz dużo muzyki? Popularna aplikacja robi rewolucję

Czy Spotify HiFi (teraz Music Pro) zdoła dogonić konkurencję po latach opóźnień?

Spekuluje się, że opóźnienie z wprowadzeniem planu Spotify HiFi wynika z batalii o uzyskanie praw do streamingu, a Bloomberg potwierdza, że Spotify nie ma umów ze wszystkimi największymi wytwórniami, aby wprowadzić to, co planuje .

The Verge natomiast uważa, że w 2025 roku oferowanie muzyki o wyższym próbkowaniu to będzie za mało, by przyciągnąć nowych użytkowników. Wynika to z tego, że wielu osobom trudno odróżnić jakość audio między skompresowanym a bezstratnym formatem, co może również wynikać z braku odpowiedniego sprzętu, który pozwoliłby docenić tę różnicę w jakości.