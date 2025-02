Samsung kończy testy One UI 7 dla starszych smartfonów. Wkrótce stabilna wersja

Aplikacje

Choć mamy już luty 2025 roku, Samsung wciąż nie udostępnił oficjalnej wersji One UI 7 dla żadnego ze swoich smartfonów, poza najnowszymi modelami z serii Galaxy S25. Firma od dłuższego czasu testowała tę dużą aktualizację, ale wygląda na to, że prace dobiegły końca. Według najnowszych informacji, stabilna wersja One UI 7 trafi na pierwsze urządzenia Galaxy już w najbliższych dniach.