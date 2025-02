Galaxy AI ma problemy z kolorami skóry. Niektóre uważa za niestosowne

Nieoczekiwane ograniczenia w Galaxy AI

To wzbudziło kontrowersje, zwłaszcza że brakowało konsekwencji w działaniu filtra. Zespół redakcyjny Android Authority postanowił samodzielnie przeprowadzić testy i uzyskał identyczne wyniki. Co więcej, użycie określenia „brown” (brązowy) również nie wywoływało żadnych ograniczeń, co jeszcze bardziej podkreśliło niespójność w moderacji treści. A żeby było jeszcze ciekawiej, w przypadku języka polskiego nie ma takich problemów.