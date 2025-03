Opera pokazała Browser Operatora. To nowe podejście do przeglądania Internetu

Przez ponad 30 lat przeglądarka zapewniała dostęp do sieci, ale nigdy nie była w stanie wykonać za nas żadnych zadań. Teraz może to zrobić. To różni się od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy i stworzyliśmy. Browser Operator, którego prezentujemy dzisiaj, to pierwszy krok w kierunku zmiany roli przeglądarki z silnika wyświetlania na aplikację, która pełni funkcję asystenta i wykonuje zadania dla swoich użytkowników.

- Krystian Kolondra, EVP, Opera