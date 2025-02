Opera Air dba o Twój spokój, teraz po polsku

Większa dostępność i nowe języki

Opera Air doczekała się pierwszej dużej aktualizacji, która sprawia, że przeglądarka staje się jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom. Najważniejszą zmianą jest dodanie przewodników głosowych w języku niemieckim, polskim i portugalskim w ramach funkcji Take a Break. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z ćwiczeń oddechowych, rozciągania szyi czy medytacji w swoim ojczystym języku.

W Polsce Opera Air domyślnie działa teraz w języku polskim, a użytkownicy mogą wybrać między głosami lektorów Anny i Pawła, którzy poprowadzą ich przez sesję relaksacyjną. Co ważne, nagrania są realizowane przez prawdziwych aktorów , a nie przez sztuczną inteligencję, co zwiększa autentyczność i komfort odbioru.

Take a Break – świadome przerwy dla lepszego samopoczucia

Jednym z kluczowych elementów przeglądarki Opera Air jest funkcja Take a Break , która pomaga użytkownikom dbać o równowagę między czasem spędzonym online a chwilami na regenerację. W ramach tej funkcji dostępne są:

Sesje mogą trwać od 3 do 15 minut , a użytkownicy mają możliwość ustawienia przypomnień o przerwach z mindfulness, by regularnie dbać o swoje dobre samopoczucie.

Nowy wskaźnik postępu w ćwiczeniach

Wraz z aktualizacją wprowadzono również wskaźnik postępu, który pokazuje użytkownikom, na jakim etapie sesji się znajdują i ile czasu pozostało do jej zakończenia. Celowo nie dodano możliwości przewijania do tyłu ani do przodu – twórcy chcą, aby każda przerwa była świadoma i płynna, a użytkownik skupił się na tu i teraz.