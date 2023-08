Windows 11. Paint będzie rysował sam

Microsoft Paint będzie rysował za Ciebie. Ty tylko musisz napisać, co Ci chodzi po głowie.

Paint dla systemu WIndows 11 ma dostać wsparcie sztucznej inteligencji. Nieoficjalnie mówi się o dodaniu do programu do malowania sztucznej inteligencji. Konkretnie mowa o Bing Image Creator – narzędziu do tworzenia obrazów na podstawie opis słownego.

Magic Paint, czyli sztuczna inteligencja

Portal WIndows Central uzyskał dostęp do informacji o zastosowaniu SI w Paincie oraz do grafiki z wewnętrznych zasobów Microsoftu. Można tu zobaczyć przycisk „Magic Paint” oraz pasek boczny z miejscem na opis obrazu. SI poda kilka propozycji. Prawdopodobnie wybrany obraz można przenieść na główny obszar roboczy programu i tam poddać dalszej obróbce. Nie mamy niestety szczegółowego opisu działania SI w Paincie.

Windows Central informuje ponadto, że Microsoft zamierza dodać do Painta i innych programów narzędzia do obróbki grafiki, wykorzystujące sztuczną inteligencję. Mamy dostać między innymi możliwość identyfikacji osób i obiektów na zdjęciach, zaznaczania ich, wycinania i przenoszenia. Na liście jest też optyczne rozpoznawanie obrazu (OCR), a więc możliwość kopiowania tekstu ze zdjęć.

Nie wiemy niestety kiedy te nowości mają trafić do Windows 11.

