Masz tę aplikację? Nie dostaniesz nowej aktualizacji Windowsa

Jak się okazało, jedna aplikacja powodowała "niebieski ekran śmierci" i była niekompatybilna z nowym, usprawnionym menedżerem pamięci w aktualizacji Windows 11 24H2. Jest to Voicemeeter, program do miksowania audio i zaawansowanych modyfikacji urządzeń dźwiękowych (mikrofonów i głośników) w różnych aplikacjach.

Dlatego też Microsoft postanowił zapauzować aktualizację Windows 11 24H2 dla użytkowników PC-tów, którzy mają zainstalowaną aplikację Voicemeeter. Jest to oczywiście krok tymczasowy, gdyż twórcy programu, firma VB-Audio Software, pracują nad rozwiązaniem problemu. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie deweloperzy wyeliminują błąd.

Istnieje sposób na obejście, ale czy warto?

To nie tak, że osoby z zainstalowaną aplikacją Voicemeeter są kompletnie odcięci od aktualizacji - mogą użyć alternatyw w postaci Asystenta Aktualizacji Windows 11 albo Windows 11 Media Creation Tool (Narzędzie do twórzenia nośników w systemie Windows 11). Jednak sam fakt, że aktualizacja w ten sposób jest możliwa, niekoniecznie oznacza, że warto to robić. Jak wspominaliśmy wyżej, Voicemeeter po uaktualnieniu do Windows 11 24H2 będzie powodował "niebieskie ekrany śmierci", więc Microsoft nie poleca w tym przypadku uaktualnienia dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

