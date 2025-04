Koleo z niespodzianką w aplikacji. Zobaczysz ją tylko dziś

Platforma Koleo przygotowała niespodziankę, którą użytkownicy mogą zobaczyć jedynie 1 kwietnia . Unikatowy komponent graficzny przeniesie podróżnych do wspomnień z minionych lat, takich jak wakacyjne wycieczki nad morze, zimowe wyjazdy na ferie czy przejazdy pociągami kwalifikowanymi. Koleo zabiera użytkowników w podróż w czasie i prezentuje tabor z lat 80., 90. i przełomu wieków. Użytkownicy mogą zobaczyć historyczne schematy malowania polskich składów wagonowych.

Koleo to wszechstronna platforma do planowania podróży kolejowych dostępna przez przeglądarki oraz aplikacje mobilne. Koleo integruje wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, umożliwiając pasażerom wygodny dostęp do rozkładów jazdy PKP, cen oraz zakupu biletów w jednym miejscu. Partnerami Koleo są m.in. PKP Intercity, POLREGIO, Koleje Mazowieckie oraz wszyscy samorządowi przewoźnicy regionalni.