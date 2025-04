Instagram Edits to nowa, darmowa aplikacja do montażu wideo

Aplikacja widoczna w polskich sklepach z apkami jako „Edits, aplikacja Instagramu” nie jest kolejną funkcją w Rolkach, lecz pełnoprawną aplikacją do montażu , która umożliwia tworzenie treści nie tylko na Instagram, ale też na Facebooka czy inne platformy. Deweloperzy Mety pracowali nad tym narzędziem już od dłuższego czasu, zapowiadali je kilka miesięcy temu, a teraz edytor jest w pełni dostępny.

Edits pozwala nagrywać i edytować filmy o długości do 10 minut , zapisywać wszystkie wersje robocze i projekty w jednym miejscu, eksportować gotowe filmy bez znaku wodnego, a następnie publikować materiały bezpośrednio na Instagramie.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake Gra NINTENDO SWITCH

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake Gra NINTENDO SWITCH

Dla osób regularnie publikujących Rolki Edits oferuje również narzędzia analityczne: statystyki zaangażowania (m.in. współczynnik pominięć), podział widowni na obserwujących i nowych widzów, dane, które mogą pomóc zrozumieć, dlaczego niektóre filmy trafiają do szerszego grona odbiorców. Dodatkowo, w aplikacji znajdują się zakładki do zapisywania pomysłów i inspirowania się popularnymi treściami i dźwiękami.

Instagram podkreśla, że aplikacja została zaprojektowana we współpracy z twórcami i już teraz trwają prace nad kolejnymi funkcjami , takimi jak możliwość dokładnego animowania pozycji, rotacji i skali elementów, zmiana stylu wideo za pomocą AI, nowe czcionki, efekty głosowe, przejścia i więcej opcji muzycznych.

Edits wchodzi na rynek zdominowany przez CapCut, popularny edytor wideo należący do ByteDance, właściciela TikToka. Jednak Edits ma jedną poważną przewagę – ścisłą integrację z Instagramem i Facebookiem, co czyni go naturalnym wyborem dla twórców budujących społeczność w serwisach firmy Meta. Aplikacja jest darmowa i dostępna już teraz w Google Play i App Store.