Nowa funkcja Instagrama może sporo zmienić. Szykuje się hit?

Według badacza, wygląda na to, że czaty Instagrama będą działały podobnie do innych aplikacji przeznaczonych do komunikacji - Discord i Telegram. Poszczególni użytkownicy będą mogli tworzyć czaty wokół wybranych tematów. Ale to nie wszystko. Będą mogli także kontrolować, kto może do takiego czatu dołączyć. Rzecz jasna, nie obędzie się bez limitów. Ale nie ma się co martwić, grupy czatu będą w stanie pomieścić do 250 osób jednocześnie. Będą też otwarte dla wszystkich użytkowników, którzy będą mogli dołączyć i wymieniać się wiadomościami w społeczności.