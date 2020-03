Huawei udostępnił swoją sztuczną inteligencję twórcom aplikacji

Huawei chce ułatwić tworzenie aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Udostępnił właśnie kod źródłowy swojego frameworka do maszynowego uczenia MindSpore.

Huawei pierwszy raz pochwalił się frameworkiem MindSpore w 2019 roku. To zestaw narzędzi podobny do TensorFlow Google'a i PyTorch Facebooka, pomagający wyszkolić model maszynowego uczenia, który trafi następnie do aplikacji użytkowej. Przy tworzeniu MindSpore Huawei pracował z naukowcami z Imperial College London, Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu w Pekinie i tureckiego startupu Milvus. Udostępnienie MindSpore to oczywiście krok w kierunku niezależności od usług z USA, a w szczególności od ekosystemu Androida.

Sztuczna inteligencja Huawei jest wyjątkowa

Huawei zapewnia, że MindSpore doskonale skaluje się w chmurze. Framework może działać na klasycznych procesorach i kartach graficznych oraz na specjalnych czipach dla sztucznych sieci neuronowych – na przykład Huawei Ascend (nie należy mylić ze smartfonami o tej samej nazwie). Framework wykorzystuje oczywiście obliczenia współbieżne, by przyspieszyć proces uczenia SI.

Co ciekawe, MindSpore nie przetwarza danych wprost. Model maszynowego uczenia pracuje na modelu statystycznym tych danych i gradiencie (chodzi oczywiście o pole pokazujące kierunek wzrostu wartości, a nie rodzaj wypełnienia w programie graficznym :-)). Według Huawei pozwala to zachować prywatność naszych danych.

Huawei chwali się też oszczędnością i bezpieczeństwem. MindSpore wymaga o 20 proc. mniej linii kodu niż konkurenci, by wykonać podobne zadania, związane z przetwarzaniem naturalnego języka. Ponadto oferuje dynamiczne debugowanie, co znacznie ułatwia programistom pracę z aplikacjami.

Razem z MindSpore Huawei udostępnił narzędzia pomocnicze. MindArmoud pomaga zapewnić bezpieczeństwo modelu maszynowego uczenia, MindInsight zaś służy do tworzenia wizualizacji procesu uczenia. To spore ułatwienie przy wyszukiwaniu błędów.

Kod Huawei MindSpore został już opublikowany na GitHubie. Można z nim pracować, korzystając z Pythona 7.3. W przyszłości zostanie dodana możliwość programowania w językach C++, Julia i Rust. Według Chena Lei, kierującego działem naukowym Huawei, MindSpore najwydajniej działa na Linuxie. Wymienił dystrybucje Ubuntu i EulerOS.

Źródło tekstu: Huawei, wł.