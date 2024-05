Trzyma prawie 7500 kart, nawet takie sprzed 3 lat. Powód zaskakuje

Użytkowniczka Twittera o imieniu Hazel (nie znamy jej nazwiska) pochwaliła się na platformie społecznościowej zrzutem ekranu z przeglądarki Firefox. Kobieta ma otwartych prawie 7500 kart, z czegoś niektóre pochodzą sprzed 3 lat. Dlaczego?

Co zabawne, w pewnym momencie wszystkie karty zostały zamknięte i przeglądarka nie chciała ich przywrócić. Na szczęście kobiecie, która jest inżynierem oprogramowania, udało się je odzyskać dzięki pamięci podręcznej przeglądarki Mozilla Firefox.

- napisała Hazel na Twitterze.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czemu kobieta w ogóle trzyma aż tyle kart? Odpowiedź jest trochę zaskakująca, bowiem mają one dla niej znaczenie sentymentalne. Lubi je widzieć i przeglądać, ponieważ dla niej to jak podróż w przeszłość, dzięki której może zobaczyć, co myślała, robiła i czego się uczyła.

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache... i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB