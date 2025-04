Mapy Google jeszcze bardziej przydatne. Skorzystają wszyscy

A teraz przyznać się, kto nie marnował czasu na eksplorowanie losowych miejsc na Mapach Google za pomocą Street View? Okazuje się, że ta technologia może być także użyteczna dla społeczeństwa, ponieważ Google wprowadza swoje narzędzia do mapowania do świata infrastruktury publicznej.

Danych Street View będą mogli używać agencje rządowe i firmy. Za ich pomocą będą mogły dokonywać analizy dróg, wzorców ruchu, a nawet planować ustawienie słupów energetycznych. I to wszystko będzie możliwe już od dziś.

Wszystkie te działania to część projektu, mającego na celu połączenie swojej bazy danych z map z AI i BigQuery, aby oferować jeszcze bardziej rzeczywiste usługi. Firma ujawniła, że dodaje do BigQuery obsługę analityki geoprzestrzennej, co oznacza, że decydenci będą mogli teraz wykrywać uszkodzoną infrastrukturę.