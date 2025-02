Zaczęło się. Google Chrome automatycznie wyłącza bloker reklam

Chrome wyłącza uBlock Origin

Manifest V3 to nowa specyfikacja dostępna dla rozszerzeń do przeglądarki Google Chrome. W ogólnym rozrachunku ma ona poprawić kwestie prywatności, ograniczając dostęp deweloperów do danych użytkowników. Ma też pozytywnie wpłynąć na wydajność. Jednak dzieje się to kosztem funkcjonalności, która uderza między innymi we wtyczki do blokowania reklam.