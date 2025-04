Ta funkcja Gemini raczej nam się spodoba. Bo po to są asystenci

Większość uwielbia planować

"Zaplanowane działania" to istny raj dla wszystkich osób, które uwielbiają planowanie i życie bez zbędnych niespodzianek. A jeśli chodzi o asystentów cyfrowych, to właśnie do tego typu zadań ich używamy najchętniej. Mają nas odciążać, trzymać porządek i przypominać o tym, co ważne. Jeśli tylko życzymy sobie, aby coś zostało zrobione zgodnie z określonym harmonogramem, wystarczy przekazać to asystentowi.

Zaplanowane działania

Brak jeszcze jakichkolwiek konkretnych wskazówek jakby to miało wyglądać, ale jest wielce prawdopodobne, że aplikacja Google będzie bardzo podobna do funkcji głównego konkurenta Gemini, czyli zaplanowanych zadań w ChatGPT.

Zaplanowane zadania zawierają instrukcje, umożliwiające programowi ChatGPT automatyczne uruchamianie monitów, zgodnie z harmonogramem. Pozwalają one ChatowiGPT tworzyć zadania do uruchomienia później, co pozwala na wygodną automatyzację pracy. I tak nasz asystent przypomni nam o wizycie u lekarza, powie z wyprzedzeniem o urodzinach mamy, a także poćwiczy z nami język hiszpański, jeśli go o to poprosimy. Potencjał zaplanowanych zadań jest coraz większy i wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej nam się podoba.