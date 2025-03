Google przedobrzyło? Gemini w jednej kwestii jest zbyt dobre

Google ciągle dokonuje ulepszeń Gemini, czyniąc je coraz bardziej perfekcyjnym. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimenal to model rozumującej sztucznej inteligencji, który ulepsza metody badawcze i pomaga w personalizacji Gemini. Okazuje się, że Gemini 2.0 Flash jest też bardzo dobre w tworzeniu i edytowaniu obrazów. I to nieco zbyt dobry. Na tyle, że niektórzy mogą chcieć zacząć go nadużywać.

Technologia technologią, ale co z prawami autorskimi?

Jak zauważył bgr.com, użytkownicy Gemini 2.0 Flash szybko odkryli, że mogą usuwać znaki wodne z obrazków wyszukanych w siec i. I to z niesamowitą łatwością. To znacznie ułatwia kradzież chronionych prawem autorskim obrazów z sieci. Wraca zatem jak bumerang problem, który często kończy się pozwem sądowym.

Co więcej, narzędzie do generowania obrazów Gemini 2.0 Flash znajdziemy w Google AI Studio i możemy korzystać z niego bezpłatnie. Wystarczy wydać Gemini pisemne polecenie.

Jeśli użytkownik zażyczy sobie usunięcia znaków wodnych, to AI zastosuje się do tego. I trzeba przyznać, że zrobi to w większości przypadków naprawdę w sposób wystarczająco dobry. Google z pewnością nie miało zamiaru, aby użytkownicy wykorzystywali Gemini 2.0 Flash właśnie do usuwania znaków wodnych. Ironicznie, AI oznacza nowo wygenerowany wynik znakiem wodnym Gemini w rogu, aby poinformować ludzi, że obraz został stworzony za pomocą AI. To dobry znak bezpieczeństwa, choć niektórzy mogą go po prostu uciąć.