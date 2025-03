Nie musisz już logować się na konto Google, aby czatować

Odkąd sięgamy pamięcią, to Google wymagało jednak od nas zalogowania się na nasze konto Google, aby korzystać z chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Nawet zmiana wizerunku Gemini, ani wprowadzanie nowych modeli, właściwie tego nie zmieniło. Dopiero teraz, firma zmieniła zdanie i nagle usunęła obowiązkowy wymóg logowania się na konto, przynajmniej jeśli chodzi o sieć. Oznacza to, że jeśli przejdziemy do Gemini w sieci, to możemy bezpośrednio zagadać chatbota AI Google. Ale, jak to w życiu bywa, istnieją pewne ograniczenia.