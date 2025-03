Firefox się zmienia. Użytkownicy oburzeni podejściem do prywatności

Udzielasz Firefoxowi niezbędnych praw do tego, aby można było wykorzystywać Firefoxa. Do tych praw zalicza się przetwarzanie danych w myśl tego, jak zostało to opisane w Informacji o polityce prywatności Firefoxa. Do tych praw zalicza się również ogólnoświatowa licencja (bez wyłączności i) bez praw do tantiem do tego, aby użytkownicy mogli dokonywać interakcji w Firefoxie. Owa licencja nie daje Mozilii prawa do własności danych użytkowników".

- Mozilla, nowa wersja warunków użytkowania