Firefox 86 z ochroną totalną. Strony nie wykradną Ci żadnego ciasteczka

Firefox 86 został wydany z nowymi funkcjami ochrony prywatności. Mozilla wprowadziła w tej wersji „totalną ochronę” przed śledzeniem z użyciem plików cookie.

Totalna ochrona przed śledzeniem

Pliki cookies przechowują informacje z odwiedzionych stron i jeśli inne strony mają do nich dostęp, można sprytnie „połączyć kropki” i stworzyć indywidualny profil przeglądającego. Taki profil to cenny towar dla reklamodawców. Firefox 86 skutecznie będzie temu zapobiegać.

Przeglądarka ma kilka stopni ochrony przed śledzeniem. W najbardziej ścisłym pojawiła się „totalna ochrona” przed odczytywaniem ciasteczek innych stron. Każda odwiedzona witryna dostanie własny „słoik” (cookie jar) na swoje pliki cookies. Będą one totalnie ukryte przed innymi stronami. Dzięki temu śledzenie nie będzie możliwe. Skrypty budujące profile nie zobaczą żadnego ciasteczka, zostawionego po odwiedzinach na innych portalach, niż macierzysty.

Trzeba też pamiętać, że niektóre ciasteczka sa potrzebne nie do śledzenia, ale do prawidłowego działania stron powiązanych ze sobą. Przenoszą wtedy ustawienia, zawartość koszyka albo inne informacje. Na taką ewentualność Firefox 86 również jest przygotowany. Można bowiem dodać tymczasowy wyjątek do blokady.

Zobacz: Firefox 85 bez Flasha już jest, lepiej dba o prywatność

Zobacz: https://www.telepolis.pl/tech/aplikacje/pale-moon-29-java-flash-npapi-rozszerzenia-firefoxa

Gdy jeden film to za mało…

Firefox ma dobrze działający tryb picture-in-picture, który daje możliwość wyświetlania filmu w pływającym okienku, niezależnie od strony, z której pochodzi. W wersji 86 wprowadzona została możliwość oglądania tak więcej niż jednego filmu. Przyznam, że nie mam pojęcia, kto potrzebuje takiej funkcji, ale jeśli taką osobę znajdę, na pewno polecę jej Firefoxa 86.

Ponadto poprawiony został interfejs drukowania z poziomu przeglądarki. Nowe okienko zostało zaprojektowane tak, by lepiej korzystać z systemowych ustawień drukarki.

Na niektórych stronach da się też zaobserwować wzrost wydajności renderowania i animacji WebGL. Dzieje się tak dzięki przeniesieniu tych zadań z procesora na kartę graficzną. Możliwe, że wpłynie to pozytywnie także na stabilność przeglądarki.

Firefox 86 jest już dostępny na serwerach Mozilli. Jeśli już używasz Firefoxa, powinien zaktualizować się automatycznie. Będzie to wymagało ponownego uruchomienia przeglądarki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mozilla

Źródło tekstu: Mozilla