Firefox 85 będzie mieć Network Partitioning. Czyli?

Już od dłuższego czasu Mozilla chce pozyskać nowych użytkowników przeglądarki Firefox poprzez zaoferowanie im zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Najnowsze zobaczymy już w styczniu. A na czym polega?

Firefox 85 zaplanowano na styczeń 2021 roku, zaś Network Partitioning jest kolejnym mechanizmem chroniącym przed śledzeniem użytkownika w sieci. Wpisuje się on w nowy standard, stworzony przez grupę Privacy, należącą do World Wide Web Consortium. Jest bardzo zaawansowany technologicznie, a ma za zadanie usuwać dane użytkownika nie tylko zapisywane poprzez ciasteczka, ale też i inne funkcje stron, jak np. cache HTTP. Jest rzeczą mniej znaną, że również i one gromadzą dane - a potem wymieniają je z innymi witrynami.

Network Partitioning ochroni nas przed wymianą danych zapisanych w takich zasobach, jak cache stron, favicony, pliki CSS, obrazy, itp. Jednak będzie możliwe ich użycie tylko przez stronę, na której dane zostały zapisane. Na przykład - normalnie gdy wpisujesz frazę w wyszukiwarce, zostaje ona zapamiętana i inne strony mają dostęp do tego, co wpisałeś. Nowy mechanizm sprawi, że będzie to wiedzieć tylko strona wyszukiwarki. Sprawi to, że różnego rodzaju trakcery będą mieć bardzo utrudnione zadanie - utracą część informacji dotyczących użytkownika.

Jednak zauważmy, że podobne rozwiązanie wprowadziło Apple jeszcze w 2013 roku, korzysta też z takiego Google od wydaniu Chrome z numerem 86. Ekipa Mozilli spodziewa się, że nowy mechanizm umożliwi większe zachowanie prywatności, nie wpływając zarazem na szybkość otwierania i działania stron. Przy okazji prac nad Network Partitioning odkryto też sposób blokowania "superciasteczek", czyli takich plików cookies, które pozostają w przeglądarce pomimo czyszczenia, a następnie pozwalają reklamodawcom śledzić użytkownika.

