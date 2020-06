Facebook znów zrobił coś dobrego. Jest eksport zdjęć do Google Photos

Drugi raz w tym miesiącu będę chwalić Facebooka za ułatwienie życia. W końcu pojawiła się możliwość łatwego eksportu wszystkich zdjęć i filmów z Facebooka do Google Photos.

Narzędzie do eksportu mediów z chmury Facebooka do chmury Google'a nie jest nowością, ale przez dłuższy czas było dostępne tylko w wybranych krajach. Facebook wprowadzał je stopniowo, aż w końcu dziś, 5 czerwca, udostępnił je dla wszystkich. Jeśli masz ochotę skopiować wszystkie swoje zdjęcia ze wpisów na Facebooku do usługi Zdjęcia Google, możesz to zrobić kilkoma kliknięciami.

Z Facebooka do zdjęć Google – jak to zrobić?

Narzędzie eksportu dostępne jest w ustawieniach Facebooka. Trzeba przejść do sekcji „Twoje informacje na Facebooku” i tam odnaleźć pozycję „Prześlij kopie zdjęć lub filmów”. Do wyboru jest na razie tylko jedna opcja – Zdjęcia Google.

Następnie trzeba wybrać, czy skopiowane mają być zdjęcia, czy filmy. Niestety nie można przenieść obu kategorii jednocześnie, ale to i tak spora oszczędność czasu. Potem trzeba jeszcze przyznać Facebookowi uprawnienia do dodawania zdjęć na koncie Google i gotowe.

Po zatwierdzeniu wysyłania trzeba chwilę poczekać, aż Facebook pozbiera wszystkie zdjęcia i wyśle je go Google'a. Cały czas można też zlecić przygotowanie kopii danych offline i pobrać je na swój dysk.

To narzędzie to Data Transfer Project i współpracują przy nim nie tylko Google i Facebook. W inicjatywie macza palce także Twitter, Microsoft i Apple. Możemy więc spodziewać się relatywnie łatwego przenoszenia danych z jednego miejsca do drugiego, o ile oczywiście nie wyjdziemy poza klikę internetowych gigantów zza Atlantyku.

