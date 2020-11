Edge otrzymało praktyczną funkcję Smart Copy

Microsoft testuje funkcję "Smart copy". Znalazła się ona w edycji Edge na kanale Canary. A co umożliwia?

Funkcja "inteligentnego kopiowania" ma zmienić sposób i możliwości kopiowania treści z dokumentu, poczty e-mail, itp. Dzięki temu będzie można np. zaznaczyć fragment strony, a następnie skopiować ją do Worda, Notatnika lub innego edytora, nie tracąc przy tym niczego z formatowania. Po prostu - zaznaczasz obszar z interesującą Cię treścią, kopiujesz go do systemowego schowka, a następnie wklejasz tam, gdzie chcesz. Dzięki temu będzie można w łatwy sposób wklejać sobie do edytora tekstu kompletne tabele ze stron www, a także fragmenty z grafikami.

Funkcja nazwana "Smart Copy" jest już dostępna w wydaniu Canary przeglądarki Edge i zyskuje się do niej dostęp poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+S. A w stabilnej wersji pojawiło się domyślnie wsparcie dla narzędzia Web Capture, dzięki któremu możesz wykonać zrzut ekranu całej witryny internetowej. Czy się lubi Microsoft, czy nie, trzeba obiektywnie przyznać jedno - rozwija Edge we wzorowy sposób i podejrzewam, że za jakiś czas może stanowić ona konkurencję dla Chrome.

Źródło zdjęć: Tima Miroshnichenko/Pexels

Źródło tekstu: Windows Latest