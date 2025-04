Chce pozbyć się ludzi. Kontrowersyjny pomysł

Chcą wyprzeć ludzi. Uważają, że na tym skorzystamy

Firma Mechanize zajmuje się rozwiązaniami, które mają w pełni zautomatyzować ludzką pracę . I chodzi tutaj o każdy rodzaj pracy. Stojący na czele startupu badacz i ekspert od AI Tamay Besiroglu wyliczył nawet pensje pracowników etatowych w USA i oszacował je na 18 bilionów dolarów amerykańskich rocznie . Natomiast w skali całego świata kwota ta wzrasta do 60 bilionów dolarów rocznie . Mechanize planuje opracować i wdrożyć rozwiązania, które miałyby pomóc zminimalizować owe koszty . W skrócie: jego wizja to sieć wirtualnych agentów o różnych zestawach umiejętności , którzy komunikują się ze sobą, aby jak najlepiej wykonywać poszczególne zadania.

Profesor fizyki i ekspert od kosmologii Anthony Aguirre powiedział , że "automatyzacja pracy jest niesamowicie ważna dla korporacji i dlatego największe z nich już do tego dążą, ale będzie to ogromna strata dla ludzi ". Aguirre zasugerował, że misja Mechanize jest całkowicie sprzeczna z działaniami instytutu Epoch.

Besiroglu jest zdania, że całkowite zautomatyzowanie pracy doprowadzi do większego dobrobytu i wyższych standardów życia, a także do "powstania nowych towarów i usług, których nawet dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić" .

Zdaniem szefa Mechanize, ludzie w świecie automatyzacji AI nie tylko nie będą musieć martwić się o pensje, ale i powinni zarabiać więcej , gdyż wykonują funkcje, których sztuczna inteligencja nie może, a przez to są jeszcze cenniejsi .

Zapytany przez portal TechCrunch o to, co jednak by się stało, gdyby jednak pensje zmalały, Besiroglu uważa, że wtedy "dobrobytu nie można mierzyć wyłącznie poprzez wysokość pensji i są inne sposoby na otrzymanie wynagrodzenia, jak wynajem, dywidendy czy też rządowe zasiłki".