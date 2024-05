Włącz to w iPhonie. Zniknie krępujący problem

Nie musisz odrywać wzroku od telefonu, jeśli jesteś w jadącym pojeździe, Apple próbuje złagodzić skutki związane z chorobą lokomocyjną. W tym celu wprowadził nowe ustawienie w telefonie.

- tłumaczy rzecznik Apple

Po włączeniu nowego ustawienia, na krawędziach ekranu telefonu, zaczynają wyświetlać się animowane czarne kropki. Poruszają się one zgodnie z ruchem telefonu lub pojazdu i ich celem jest zmniejszenie wspomnianego konfliktu sensorycznego. Działa to mniej więcej tak, że przesuwają się po ekranie, w momencie kiedy pojazd skręca w prawo, lewo lub nagle się zatrzymuje. Ich ruch przebiega tak płynnie, że nie zakłócają głównej treści.

Apple is adding a new feature to iOS that is designed to counteract motion sickness while looking at a screen in a moving vehicle. I'm very curious if they're thinking of the implications of this for VR experiences on Vision Pro. pic.twitter.com/N0k2NU0UWL