iTunes na PC odchodzi do lamusa. Apple wydaje nowe aplikacje dla Windows

Firma Apple oficjalnie wprowadza nowe aplikacje na komputery z systemem Windows. Mają one zastąpić program iTunes na PC.

Apple Music, Apple TV+ i Urządzenia Apple to aplikacje, które zostały udostępnione dla systemu Windows, mając na celu podzielenie iTunes na PC na wiele platform, tak by odzwierciedlić sposób działania tych aplikacji na komputerach Mac. W systemie Windows 10 lub nowszym użytkownicy komputerów PC mogą już pobrać trzy oddzielne aplikacje do zarządzania urządzeniami oraz uzyskiwania dostępu do multimedialnych usług giganta z Cupertino. Microsoft po raz pierwszy ogłosił plany dotyczące aplikacji Apple Music i Apple TV dla Microsoft Store w październiku 2022 roku, więc prace nad rozstaniem z iTunes trwają już ponad rok.

Samodzielne aplikacje Apple Music, Urządzenia Apple i Apple TV dla Windowsa zostały uruchomione w wersji zapoznawczej w styczniu 2023 roku i od tego czasu Apple regularnie wydaje ich aktualizacje. Teraz etykieta "Wersja zapoznawcza" została z nich usunięta.

Aplikacja Apple Music umożliwia użytkownikom systemu Windows słuchanie i zarządzanie muzyką z biblioteki iTunes, w tym zakupami w iTunes Store, podczas gdy aplikacja Apple TV umożliwia użytkownikom oglądanie filmów i programów TV z iTunes oraz zarządzanie nimi. Obie aplikacje zapewniają również dostęp do usług przesyłania strumieniowego Apple Music i Apple TV+.

Aplikacja Urządzenia Apple została zaprojektowana tak, aby umożliwić właścicielom komputerów PC aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i ich odtwarzanie dla iPhone'ów i iPadów oraz zarządzanie nimi, a także synchronizowanie zawartości z ich komputerów.

Korzystanie z samodzielnych aplikacji wymaga systemu Windows 10 lub nowszego. Po dodaniu ich do komputera, iTunes służy wyłącznie do uzyskiwania dostępu do podcastów i książek audio. Nie należy usuwać biblioteki iTunes, ponieważ jest ona używana przez aplikacje Apple Music i Apple TV.

Użytkownicy komputerów PC, którzy nie mogą zaktualizować systemu do Windows 10 lub nowszego, mogą nadal korzystać z iTunes. Nowe samodzielne aplikacje znacznie nowocześniejsze i prostsze w użyciu, lepiej odzwierciedlając interfejsy komputerów Mac.

Źródło zdjęć: Lysenko Andrii / Shutterstock.com, Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: MacRumors