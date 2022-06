Amazon sfałszuje wybory i wskrzesi zmarłą babcię. Prace trwają

Amazon pracuje nad nową technologią, która brzmi równie imponująco, co przerażająco. Skorzystają z niej użytkownicy Alexy.

Amazon pracuje nad nową technologią generowania mowy. Pozwoli ona imitować głos i sposób wypowiadania się dowolnej osoby.

Alexa będzie udawała głos dowolnej osoby

Nowa technologia docelowo ma się stać częścią Alexy i pozwoli imitować dowolną osobę w oparciu o krótką, jednominutową próbkę głosu. Jak sugerują przedstawiciele firmy Amazon, funkcja ta została przygotowana z myślą o tym, by "przywrócić do życia" bliskich zmarłych i w takim kontekście została zaprezentowana podczas specjalnej konferencji w Las Vegas. Na zebranych czekała krótka demonstracja, w której Alexa czytała dziewczynce Czarnoksiężnika z Oz głosem jej babci.

Geniusz czy bezczeszczenie pamięci o zmarłych? Już sam ten pomysł może budzić mieszane uczucia. A przecież to nie koniec potencjalnych zastosowań dla tego typu technologii. Taki syntezator może zostać wykorzystany np. do generowania realistycznych deepfake'ów, preparowania materiału dowodowego przeciw niewinnym osobom oraz przygotowywania skutecznych oszustw telefonicznych. Wystarczy, by zadać sobie pytanie, czy tego typu rozwiązanie na pewno powinno zostać powszechnie udostępnione.

Warto wspomnieć chociażby o przykładzie Microsoftu, który również dysponuje analogiczną technologią. Gigant z Redmond zdecydował się jednak, by ograniczyć do niej dostęp właśnie z obawy przed potencjalnymi nadużyciami.

