Aplikacje Samsunga trafią na Windowsa w sposób inny, niż do tej pory

To jednak właśnie uległo zmianie. Od dziś każdy użytkownik Windowsa może pobrać aplikacje z rodziny Samsung Galaxy na swojego PC lub laptopa bezpośrednio z Microsoft Store. Tu warto jednak dodać, że wciąż występują pewne ograniczenia. Między innymi część z tych aplikacji do działania wymaga zalogowania do konta Samsung. Dodatkowo w przypadku niektórych, jak na przykład Galaxy Notes, pojawia się komunikat, że może ona nie działać poprawnie na urządzeniu innym, niż Galaxy Book. To jednak komunikat, który można bezpiecznie zignorować, ponieważ aplikacja działa bez większych problemów.