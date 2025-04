Amazon wycofuje się z pomysłu. Po telefonie od Donalda Trumpa

Temat ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone wciąż nie milknie. Wiele osób apeluje do Donalda Trumpa, aby się z nich wycofał. Pewnego rodzaju szantaż chciał zastosować Amazon. Internetowy market planował oznaczać koszty ceł przy wszystkich produktach. Wycofał się z pomysłu po telefonie prezydenta USA.

Jeff Bezos przestraszył się Trumpa

Ostatecznie Donald Trump postanowił zadzwonić do Jeffa Bezosa. Ten co prawda nie jest już dyrektorem generalnym Amazona, ale wciąż pełni rolę prezesa wykonawczego. Po krótkiej rozmowie Amazon ogłosił, że nie zamierza wprowadzać propozycji. Miał to być tylko luźny pomysł, analizowany przez zespół Amazon Haul.