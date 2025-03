Zamieszanie nadal trwa. "Łobuz z sąsiedztwa" zamknięty na rok

Jak już pisaliśmy pod koniec zeszłego roku, rząd Albanii zapowiedział, że planuje wprowadzić rocznego zakazu TikToka w całym kraju. Wtedy to właśnie albański premier Edi Rama, podczas przemówienia, nazwał TikToka "łobuzem z sąsiedztwa" . Powodem decyzji o zamknięciu platformy jest zabójstwo ucznia, które wywołało ogólne obawy o negatywny wpływ mediów społecznościowych na dzieci. Źródłem bójki była konfrontacja w social mediach. Pod koniec ubiegłego tygodnia TikTok został zamknięty, zgodnie z zapowiedzią.

Decyzja ta była konsultowana z rodzicami, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się za zamknięciem lub ograniczeniem dostępu do platformy. Przeprowadzono 1300 spotkań z około 65 000 rodzicami i za każdym razem dochodzono do tych samych wniosków. TikToka lepiej zamknąć.

Według badaczy, albańskie dzieci stanowiły do tej pory najliczniejszą grupę użytkowników TikToka w tym kraju. A wśród rodziców największe obawy budziły doniesienia o tym, że wiele filmików zamieszczanych w mediach społecznościowych, zachęcało dzieci do noszenia noży do szkoły. Publikowanych jest także wiele filmików na temat zastraszania.