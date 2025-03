YouTube usprawnia reklamy w trakcie filmów. Ma być lepiej dla widzów i twórców

Koniec z reklamami w środku zdania

Gigant z Mountain View zauważył, że dotychczasowe automatyczne umiejscawianie reklam, tak zwanych "boksów reklamowych", często prowadziło do ich pojawiania się w nieodpowiednich momentach , na przykład w środku zdania. Takie sytuacje negatywnie wpływały na doświadczenia widzów, co mogło skutkować porzuceniem oglądania filmu.

Inteligentne umiejscawianie reklam

Co to oznacza dla twórców?

Twórcy, którzy ręcznie umieszczają reklamy w swoich filmach, mogą skorzystać z dodatkowych narzędzi dostępnych w Centrum pomocy YouTube. Dzięki nim będą mogli lepiej kontrolować umiejscowienie reklam i dostosowywać je do charakteru swoich treści.

Większe możliwości zarobkowe

Google przekonuje, że inteligentniejsze umiejscawianie reklam na YouTube przyczyni się do zwiększenia liczby wyświetleń filmów, co z kolei przełoży się na większe zarobki dla twórców. Poprawa komfortu oglądania ma zachęcić widzów do pozostania na platformie i oglądania większej liczby filmów.