Warner Bros. Discovery dzieli się na dwie firmy. Historyczna zmiana w świecie mediów

Dwie nowe spółki, dwa różne kierunki

Global Networks z kolei obejmie natomiast światowe marki telewizyjne, takie jak CNN , TNT Sports (w USA), Discovery , a także najważniejsze kanały naziemne w Europie i cyfrowe produkty, w tym Discovery+ i Bleacher Report . Ta spółka będzie odpowiadać za treści na żywo, sport, wiadomości oraz rozrywkę, docierając do 1,1 miliarda widzów w 68 językach i 200 krajach . Global Networks zamierza rozwijać ofertę programów na żywo i cyfrowych rozszerzeń swoich marek oraz inwestować w międzynarodowy rozwój.

Nowe zarządy i strategia

David Zaslav , obecny prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, pokieruje Streaming & Studios. Z kolei Gunnar Wiedenfels , obecny dyrektor finansowy firmy, stanie na czele Global Networks. Do czasu zakończenia podziału obaj pozostaną na swoich dotychczasowych stanowiskach.

Szczegóły transakcji i harmonogram

Podział ma zostać przeprowadzony w sposób neutralny podatkowo dla amerykańskich akcjonariuszy. Po rozdzieleniu, obie firmy będą miały solidne podstawy finansowe, a Global Networks zachowa do 20% udziałów w Streaming & Studios, które planuje stopniowo spieniężać, by szybciej zmniejszać zadłużenie. Cały proces ma zakończyć się do połowy 2026 roku, pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód i spełnienia warunków formalnych.