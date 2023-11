Viaplay straszy klientów. Trafi tam serial Into the Dark

Już wkrótce miłośnicy horrorów będą rozpieszczani przez platformę Viaplay. Pojawi się tam serial składający się z 24 przerażających historii.

Serial Into the Dark to antologia 24 mrożących krew w żyłach historii, wprost idealnych na długie jesienne wieczory. Każdy odcinek prezentuje samodzielną mroczną fabułę, w której nie zabraknie elementów grozy i czarnego humoru. Walentynki, Halloween czy Święto Dziękczynienia – te i wiele innych świąt obchodzonych w Ameryce posłużyło za inspirację dla wstrząsających historii, opowiadanych w serii Into the Dark.

Into the Dark trafi do Viaplay

Serial został stworzony przez studio Blumhouse – jednego z czołowych producentów kina grozy. Into the Dark to nie tylko mroczne opowieści, jumpscare’y i sącząca się dawka okropieństw. Seria podejmuje również ważne tematy społeczne, takie jak tożsamość w erze mediów społecznościowych, rola płci i oczekiwania społeczne, a nawet kwestie związane z psychopatią i dziedziczeniem cech przestępczych.

W produkcji pojawia się cała plejada znanych aktorów, m.in. Judy Greer ('Jurassic World', 'Ant-Man'), Aurora Perrineau (‘Pasażerowie’, ‘Jak nas widzą’), Tom Bateman (‘Morderstwo w Orient Expressie’, ‘Śmierć na Nilu’), Dermot Mulroney (‘Cztery wesela i pogrzeb’, ‘Zodiak’), Rebecca Rittenhouse (‘Pewnego razu... w Hollywood’, ‘Dark Web: Usuń znajomego’), Diana Silvers (‘Glass’, ‘Ma’) czy David Hull (‘Crazy Ex-Girlfriend’, ‘The Dark Tapes’).

Wszystkie odcinki dwóch sezonów serialu ‘Into the Dark’ będą dostępne na platformie streamingowej Viaplay już od 22 listopada.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe