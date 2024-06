Oferta Max w promocji na start. Pół roku za darmo

Dziś nastąpił oficjalny debiut platformy Max, która zastąpiła dotychczasowy HBO Max. Nowe serwis wkracza także do ofert operatorów, w tym do Vectry, która proponuje promocję na start – nawet pół roku dostępu do Planu Standardowego i Premium bez opłat.

Vectra rozszerza swoją ofertę o platformę streamingową Max. Operator udostępnia trzy plany usług serwisu: Max Podstawowy, Max Standardowy oraz Max Premium.

Bezpłatny Plan Premium

Obecni klienci Vectry posiadający wykupione pakiety z HBO MAX otrzymają dostęp do Max zgodnie z Planem Standardowym bez reklam. W jego ramach można zapisać do 30 tytułów, aby oglądać je offline, dostępne będą również kanały linearne HBO, HBO2, HBO3 oraz TVN (w jakości HD). Dotychczasowa cena usługi, jak i dane do logowania pozostają dla tych klientów bez zmian. Dodatkowo w ramach aktualnej promocji będą mogli bezpłatnie korzystać z Planu Premium do 30 września 2024 r.

Po zakończeniu okresu promocyjnego dostęp do Planu Premium zostanie automatycznie wyłączony, a usługa dostępu do platformy Max będzie kontynuowana w Planie Standardowym. Klienci będą mogli zmienić pakiet na wyższy w każdym momencie trwania umowy.

Klienci decydujący się na zakup usługi Max w Vectrze mają do wyboru: Plan Max Podstawowy za 19,99 zł miesięcznie, Plan Max Standardowy za 29,99 zł miesięcznie lub Plan Max Premium za 49,99 zł miesięcznie.

Max z telewizją i internetem

Max dostępny jest u operatora w ofertach z usługami telewizji oraz internetu. Dodatkowo, wykupując pakiet Max w Vectrze, klient otrzyma dostęp do programów telewizyjnych HBO, HBO2, HBO3, które można oglądać na dekoderze oraz w aplikacji mobilnej TV Smart GO.

Oferta telewizyjna Vectry dostępna jest na terenie całej Polski — wystarczy dostęp do internetu od dowolnego operatora. Dzięki dekoderowi TV Smart 4K BOX z systemem Android TV, Vectra umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji Max na ekranie telewizora.

Przyszli abonenci, którzy zdecydują się na zawarcie umowy z Vectrą na usługi internetowe lub telewizyjne z okresem zobowiązania na 24 miesiące, będą mogli skorzystać z aktualnej promocji i otrzymać dostęp do Max nawet na pół roku za 0 zł.

Max ma ogromną bibliotekę programową. W nowej platformie nadal dostępna będzie zawartość przygotowana dla HBO, a widzowie będą mogli oglądać najlepsze programy stacji TVN czy też widowiska sportowe. Nie zabraknie też nowinek – już 17 czerwca na platformie Max dostępna będzie premiera drugiego sezonu Rodu Smoka.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Vectra

Źródło tekstu: Vectra