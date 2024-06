Poznaliśmy ceny Max w Polsce. Drożej i z reklamami

Już 11 czerwca serwis HBO Max zostanie zastąpiony przez nowy twór o nazwie Max. Poznaliśmy oficjalne, polskie ceny. Tanio na pewno nie jest.

Platforma streamingowa HBO Max odchodzi w zapomnienie. Serwis zostanie zastąpiony przez nowy twór o nazwie Max. W Polsce nastąpi to już 11 czerwca. Tymczasem poznaliśmy oficjalne ceny wszystkich pakietów, które będą dostępne w usłudze. Tanio już było.

Ceny Max w Polsce

Polscy użytkownicy serwisu Max będą mieli do wyboru trzy pakiety, które różnią się nie tylko ceną, ale także jakością oferowanych materiałów, a także dostępem do kanałów dodatkowych. Pełna oferta prezentuje się następująco:

Pakiet podstawowy (19,99 zł miesięcznie lub 199 zł za rok)

Dostęp do katalogu z reklamami

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Dostęp do kanału linearnego TVN HD.

Pakiet Standardowy (29,99 zł miesięcznie lub 299 zł za rok):

Dostęp do katalogu bez reklam

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Pakiet Premium (49,99 zł miesięcznie lub 499 zł za rok):

Dostęp do katalogu bez reklam

Oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, w tym 30 filmów, aby oglądać je offline (obowiązują ograniczenia).

Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Dodatkowo do każdego pakietu można dokupić w cenie 20 zł miesięcznie dostęp do dodatkowych kanałów telewizyjnych i sportowych. W sumie jest ich aż 25 i są to: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Co ważne, aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcyjny, cenę usługi oraz historię oglądania i profile. Jednak konieczne będzie pobranie nowej aplikacji. Z kolei użytkownicy Playera mają otrzymać specjalne oferty promocyjne na dostęp do nowego serwisu streamingowego.

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Max