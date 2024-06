Kultowa gra jako serial anime na Netflixie. Jest zwiastun

Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów Tomb Raider oraz produkcji anime. Netflix i Crystal Dynamics ujawniły datę premiery oraz wypuściły zwiastun.

Netflix ujawnił datę premiery serialu anime Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Wypuścił zwiastun nadchodzącego serialu, który ma zadebiutować na platformie 10 października.

Wydarzenia w serialu nawiązują do niezwykle udanej trylogii gry wideo Survivor (Tomb Rider; Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider).

W serialu Netflixa przedstawiony został kolejny rozdział, podróżującej po świecie bohaterki. Porzuciła ona swoich przyjaciół, by wyruszyć na coraz to niebezpieczniejsze przygody w pojedynkę. W animowanej produkcji, Larze Croft podkłada głos Hayley Atwell.

