Formuła 1 w Vectrze: Sezon 2025 już za 9,99 zł miesięcznie

Sezon pełen emocji i zmian

Sezon 2025 w Formule 1 wystartuje już 14 marca w Melbourne, a zakończy się 5 grudnia w Abu Zabi. Kalendarz obejmuje 24 wyścigi oraz 6 rund sprinterskich, co oznacza jeszcze więcej pasjonujących zmagań na torze. Tegoroczne roszady w zespołach budzą ogromne emocje – największą niespodzianką jest transfer Lewisa Hamiltona do Ferrari, co otworzyło drzwi do Williamsa dla Carlosa Sainza. W stawce pojawią się także czterej debiutanci, w tym Andrea Kimi Antonelli w Mercedesie i Gabriel Bortoleto w Sauberze.