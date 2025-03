Vectra tnie ceny o połowę. Masz tylko 7 dni

Przez 7 dni, od 8 do 14 marca , fani dobrego kina będą mogli odkrywać kobiece historie z wyjątkowymi bohaterkami codzienności.

Aby skorzystać z promocji, abonenci telewizji z dekoderem Vectra powinni zajrzeć do usługi Vectra VOD za pomocą pilota, odnaleźć dedykowaną zakładkę promocyjną o nazwie „Kobieta, kamera, akcja! – Tydzień Kobiet z filmami tańszymi o 50%” i wybrać film. Koszt wypożyczenia zostanie doliczony do miesięcznej faktury.

Użytkownicy aplikacji TV Smart GO oraz strony tvsmart.pl, po zalogowaniu się do konta odnajdą promocję w katalogu filmów, opłacając je online lub doliczając do rachunku operatora.