Serial ten rozłożył widzów na łopatki w 2025. Powróci z 2. sezonem

Nie będziemy czekać długo na drugi sezon

Pół roku oczekiwania na kolejny sezon serialu, to szokująco szybko, nawet w erze streamingu. Ale nic, tylko się cieszyć. Wszystko wskazuje na to, że jeśli sezon 2 będzie się trzymał tego samego harmonogramu, co pierwszy - jest to jak najbardziej możliwe.