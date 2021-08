Kultowe The Office trafi na Netflixa. Kiedy premiera?

The Office, czyli serial, który ma miano niemal kultowego, trafi na Netflixa. Informację przekazał polski oddział serwisu streamingowego.

Polski oddział Netflixa, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował, że już wkrótce do serwisu trafi 9 sezonów kultowego serialu The Office. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć jednego z najlepszych seriali komediowych w historii, to będzie ku temu świetna okazja.

The Office na Netflix - kiedy?

The Office trafi na Netflixa 23 października tego roku. Serwis od razu udostępni pełne 9 sezonów serialu. Opowiada on o jednym z oddziałów firmy Dunder Mifflin, w której szefem jest Michael Scott (grany przez Steve'a Carella), a jego zastępcą Dwight Schrute (w tej roli Rainn Wilson). Razem z zastępem pracowników przeżywają oni różne zwariowane, a czasami po prostu dziwne historie. Serial oryginalnie był emitowany w latach 2005-2013 i ma dzisiaj status kultowego. Wiele osób uważa, że to jeden z najlepszych, a być może nawet najlepszy serial komediowy w historii.

Dziewięć sezonów The Office US wjedzie 23 października na Netflix. — Netflix Polska (@NetflixPL) August 30, 2021

Co ciekawe, trwają prace nad polską wersję The Office. Ta tworzona jest przez Canal+ oraz BBC Studios. W głównych rolach wystąpią: Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Mikołaj Matczak oraz Kornelia Strzelecka. Dokłada data premiery The Office PL nie jest jeszcze znana. W porównaniu z pierwowzorem poznamy historię pracowników firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka".

