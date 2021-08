Matrix 4 z oficjalnym tytułem. Twórcy pokazali też trailer

W trakcie CinemaCon 2021 studio Warner Bros zdradziło oficjalny tytuł Matrixa 4. Od teraz film należy określać mianem The Matrix 4: Resurrections. Przy okazji zaprezentowano też pierwszy trailer.

W Las Vegas trwa właśnie CinemaCon 2021, czyli duże wydarzenie, w trakcie którego prezentowanych jest wiele nowych filmów. Jednym z nich była czwarta część Matrixa, która w końcu otrzymała oficjalny tytuł. Ten brzmi The Matrix 4: Resurrections. Premiera zaplanowana jest na 22 grudnia tego roku i odbędzie się jednocześnie w kinach i w serwisie streamingowym HBO Max.

The Matrix 4: Resurrections - trailer

W trakcie wydarzenia obecni na sali mogli obejrzeć pierwszy trailer The Matrix 4: Resurrections. Ten nie jest jeszcze dostępny online, ale dzięki relacjom uczestników CinemaCon wiemy, co mniej więcej było na nim pokazane. Uwaga Spojlery! Na trailerze ponownie mogliśmy zobaczyć Neo, który żyje w wirtualnym świecie i nie pamięta wcześniejszych wydarzeń. Przypadkowo trafia w kawiarni na Trinity i chociaż nie pamiętają się nawzajem, to bohater grany przez Keanu ma wrażenie, że gdzieś już ją spotkał. Na materiale widać też, jak Neo ostatecznie przyjmuje czerwoną pigułkę od młodszej wersji Morfeusza i ponownie staje się Wybrańcem.

Co ciekawe, Keanu Reeves w jednym z wywiadów zdradził, że czwarta część Matrixa dzieje się przed trzecią odsłoną, więc jest rodzajem prequela. Dlatego też tytułowe zmartwychwstanie jest mocno umowne. W filmie ponownie zagrają wspominany Reeves jako Neo, Carrie-Anne Moss jako Trinity, Jada Pinkett Smith jako Niobe, Lambert Wilson jako Merowing oraz Daniel Bernhardt jako Agent Johnson. Oprócz nich wystąpią też Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman oraz Christina Ricci.

