Drugi sezon tego serialu zmiecie z planszy. Zwiastun już w sieci

"The Last of Us" to serial, który wywołuje szereg emocji. Głównie tych pozytywnych. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że nowy zwiastun drugiego sezonu to jedna z większych sensacji wśród fanów tego typu produkcji.

Zwiastun drugiego sezonu serialu The Last of Us ledwo co się pojawił w sieci, a już zbiera entuzjastyczne recenzje. Nie ma co ukrywać - każdy fan serialu czeka z niecierpliwością na drugi sezon produkcji HBO (Max). I choć do premiery jeszcze przyjdzie nam nieco poczekać, to w sieci pojawiły się już pierwsze materiały, które mają za zadanie podsycić nasz apetyt.

Przypomnijmy, że serial The Last of Us, powstał na podstawie gry o tym samym tytule. I choć fani byli początkowo bardzo scepctyczni, co do tego pomysłu, to jednak przeniesienie na duży ekran losów Joela i Ellie okazało się strzałem w dziesiątkę. W związku z ogromnym sukcesem pierwszego sezonu oraz pochlebnymi recenzjami krytyków, naturalną koleją rzeczy jest powstanie drugiej części. Oficialnie ma się pojawić w 2025 roku. Producent wypuścił nie tylko nowy zwiastun, ale także podzielił się kilkoma zdjęciami z planu filmowego.

First look at Isabela Merced, Jeffery Wright, Catherine O’Hara and SERAPHITES in The Last of Us SEASON 2 pic.twitter.com/hDJ7ZeHRlA — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) August 5, 2024

Jak widać, jak najbardziej jest na co czekać.

Źródło zdjęć: Max

Źródło tekstu: Max